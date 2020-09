Roma: donna butta a terra monopattini, Calabrese invita a denunciare gesti simili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una incivile ha buttato a terra una fila di monopattini in pieno centro a Roma. Senza vergogna e senza alcun rispetto per il prossimo". Lo scrive in un post su Facebook Pietro Calabrese assessore alla Città in movimento di Roma Capitale pubblicando il video in cui si vede la donna mandare a terra i monopattini per poi venire fermata dai carabinieri. "Comportamenti del genere - continua Calabrese - sono intollerabili e vanno contro ogni regola del vivere civile. Ho voluto condividere con voi questo video che circola online per invitare i romani a segnalare simili comportamenti. Invito ancora una volta tutti alla massima responsabilità e ringrazio i Carabinieri per il pronto intervento". (Com)