- "Sul Recovery Fund si svela l'inganno del governo. Conte aveva promesso 209 miliardi subito disponibili, scopriamo invece che fino almeno a giugno 2021 non arriverà nemmeno un euro. Quindi niente risorse per famiglie e imprese. E' su questo che in Parlamento Conte e il governo dovranno rispondere". Lo ha detto al Tg3 il senatore di Fratelli d'Italia Luca Ciriani. (com)