Francia: ricoverato Alain Cocq, malato incurabile che aveva smesso di nutrirsi e curarsi

- È stato ricoverato all'ospedale di Digione Alain Cocq, 57enne francese malato incurabile che alcuni giorni fa ha smesso di nutrirsi e ha interrotto i trattamenti. Lo ha reso noto Sophie Medjeberg, vice-presidente dell'associazione Handi-Mais-Pas-Que, che sostiene Cocq nella sua ultima battaglia. La donna teme che Cocq sia stato portato in ospedale e curato contro la sua volontà. L'uomo voleva trasmettere i suoi ultimi giorni in diretta su Facebook per sensibilizzare il pubblico sull'argomento del fine vita, ma la piattaforma statunitense ha bloccato il suo video. (Frp)