Rifiuti: Novelli (M5s), contrario alla riapertura del Tmb di Guidonia

- "Oggi si è tenuta la Commissione regionale Ambiente congiunta con Rifiuti, presieduta da me e dal collega Marco Cacciatore, in merito al Tmb di Guidonia Montecelio, in cui sono state convocate l'Amministrazione comunale, le associazioni del territorio e gli uffici regionali competenti". Lo dichiara in una nota Valerio Novelli, presidente della Commissione agricoltura e ambiente della Regione Lazio. "Un'audizione che ha evidenziato le posizioni contrapposte tra l'Amministrazione comunale, le associazioni da un lato e la Regione Lazio e dall'altro. Purtroppo devo evidenziare -continua Novelli- che da parte della Regione Lazio c'è la volontà politica ed amministrativa nel voler aprire l'impianto Tmb, scelta che viene osteggiata dall'amministrazione locale e dalle associazioni del territorio". Una posizione dell'Amministrazione Comunale e delle associazioni che vede al loro fianco anche il Consigliere Novelli. "Sono cresciuto politicamente combattendo contro la discarica e contro l'impianto Tmb- conclude il Presidente- e non posso, quindi, che continuare a sostenere l'attuale Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio che da quando è in carica ha messo in atto tutte le azioni politiche, amministrative e giudiziarie volte a scongiurare l'apertura dell'impianto. Un sostegno che sto portando anche con le associazioni del territorio con l'obiettivo di proseguire questo percorso per tentare definitivamente di mettere la parola fine a questa annosa vicenda". (Com)