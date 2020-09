Gaeta: sindaco Mitrano, al via le attività del nido comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendono il via domani le attività presso il nido comunale di Gaeta in via Amalfi. Un servizio educativo e sociale rivolto alla prima infanzia, che concorre con le famiglie alla crescita e allo sviluppo dei loro bambini. "Il nido - commenta in una nota il Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano - anche quest'anno è pronto ad accogliere i piccoli che, accuditi da personale specializzato, inizieranno gradualmente un percorso di esperienze a loro dedicate, che li porterà a sviluppare apprendimenti e a conquistare autonomie, offrendo ai genitori un valido supporto nella gestione familiare e nella funzione educativa. Domani saranno accolti i bambini riconfermati dall’anno precedente per iniziare l’ambientamento e da lunedì inizieranno i nuovi inserimenti. La nostra azione amministrativa, infatti, ripone da sempre particolare attenzione nel processo di crescita dei cittadini a partire dai più giovani, impegnandosi nell'integrare e coordinare le risorse dei vari soggetti che operano nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’educazione, ottimizzando il valore delle agenzie educative e scolastiche quale risorsa del territorio comunale. Il nostro Nido, accogliente, curato nei dettagli di un ambiente a misura di bambino, è pronto a favorire l’inserimento di tutti i nostri bimbi". (segue) (Com)