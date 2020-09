Ecuador: Correa su condanna per corruzione, "vogliono escludermi dalle elezioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Repubblica dell'Ecuador, Rafael Correa, ha criticato la decisione dei giudici della Corte di Cassazione che hanno confermato in terzo grado la condanna per corruzione a suo carico, facendo scattare l'interdizione dai pubblici uffici a vita. Per l'ex presidente si è trattato di una congiura istituzionale ai suoi danni per escluderlo dalla corsa elettorale per le prossime presidenziali in programma per il prossimo febbraio, cui Correa avrebbe dovuto partecipare come candidato vicepresidente. "Finalmente ce l'hanno fatta. La sentenza definitiva è arrivata in tempi record per escludermi dalla campagna elettorale" ha scritto Correa in un breve messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. "Non capiscono l'unica cosa che ottengono è aumentare il mio sostegno popolare. Io staro bene. La mia solidarietà va ai perseguitati lì. Ricordate, l'unica cosa a cui ci condannano è vincere", ha concluso. (segue) (Brb)