Tennis: Ciacciarelli (Lega), Zingaretti chieda scusa per mancato supporto a Internazionali

- "Il Governatore Zingaretti chieda scusa per il mancato sostegno agli Internazionali di Tennis, evento di fondamentale importanza per Roma e per l'Italia che non si svolgerà nel migliore dei modi anche per la latitanza della Regione Lazio". Lo dichiara in una nota il consigliere della regione Lazio della Lega Pasquale Ciacciarelli. "Ormai Zingaretti è un governatore part-time che passa il suo tempo a insabbiare gli scandali che lo riguardano e soprattutto a salvarsi dalle lotte fratricide nel Pd. A questo punto, faccia un passo indietro e lasci il suo ruolo a un vero Governatore totalmente dedicato al servizio dei cittadini e del territorio. Il Lazio merita di più". (Com)