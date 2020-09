Omicidio Willy: anche Belleggia al Gip, “non ho picchiato l’ho picchiato io”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Francesco Belleggia si è sottoposto all’interrogatorio di garanzia rispondendo alle domande del Gip di Velletri. Il quarto degli indagati arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro a Colleferro ha, come gli altri tre, sostenuto di non aver toccato la vittima. Il suo avvocato Vito Perugini ha detto che il suo assistito ha ricostruito in maniera dettagliata i fatti di quella sera. Inoltre ha anche detto di non essere arrivato con il suv insieme ai fratelli Bianchi. Alla domanda se il giovane fosse andato via con il gruppo l’avvocato non ha risposto “c’è segreto istruttorio”.(Rer)