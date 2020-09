Medio Oriente: il 15 settembre a Washington la firma dell'accordo Israele-Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ospiterà il 15 settembre a Washington la cerimonia per la firma dello storico accordo che normalizzerà le relazioni diplomatiche tra Israele ed Emirati Arabi Uniti. E' quanto affermato da un alto funzionario della Casa Bianca, citato dal quotidiano israeliano "Haaretz". Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e il principe ereditario degli Emirati, Mohammed bin Zayed al Nahyan, guideranno le delegazioni ufficiali alla cerimonia. Secondo quanto stabilito dall'accordo, annunciato il 13 agosto scorso, lo stato del Golfo si impegnerà a normalizzare le relazioni diplomatiche con Israele, mentre lo Stato ebraico sospenderà le operazioni di annessione in Cisgiordania. Secondo ricostruzioni fornite dal quotidiano israeliano, la prima visita in Israele da parte di una delegazione emiratina è in programma per il 22 settembre prossimo. La scorsa settimana, una delegazione israeliana guidata dal consigliere per la sicurezza nazionale Meir Ben Shabbat ha visitato Abu Dhabi per formalizzare l'accordo mediato dagli Stati Uniti. Meir è stato raggiunto dall'omologo statunitense Robert O'Brien e dal consigliere presidenziale e genero del presidente Trump, Jared Kushner.(Res)