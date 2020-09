Brasile: export carne aumenta del 12 per cento nei primi otto mesi del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di carne bovina dal Brasile sono aumentate del 12 per cento nei primi otto mesi del 2020. Il volume dell'export ha raggiungo 1,3 milioni di tonnellate grazie soprattutto al significativo aumento della domanda dalla Cina che ha aumentato l'import del 65,8 per cento tra gennaio e agosto di quest'anno. Lo ha reso noto l'Associazione brasiliana dei produttori di carne bovina (Abrafrigo), secondo cui la domanda cinese è aumentata a causa della notevole riduzione della produzione in patria a causa della peste suina africana che ha decimato moltissimi allevamenti. I dati di Abrafrigo riguardano sia il mercato della nella Cina continentale, dove sono state esportate 530.458 tonnellate di carne, sia Hong Kong (212.261 tonnellate). (segue) (Brb)