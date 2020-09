Brasile: export carne aumenta del 12 per cento nei primi otto mesi del 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la Cina, il secondo maggior cliente del Brasile è stato l'Egitto, che ha importato 91.529 tonnellate di carne bovina tra gennaio ad agosto, in calo del 25,4 per cento su base annua. Il Cile è stato il terzo paese per importazioni con 50.360 tonnellate acquisite (-34,2 per cento su base annua). Quarto mercato è stato la Russia con 43.177 tonnellate (-4,6 per cento). Al quinto posto figurano gli Stati Uniti, che hanno aumentato l'import di quasi il 40 per cento, raggiungendo un volume di 34.502 tonnellate. Al sesto posto le Filippine, con 25.660 tonnellate (+ 23,4 per cento), e, al settimo, gli Emirati Arabi Uniti, con 25.595 tonnellate (-58,2 per cento). (segue) (Brb)