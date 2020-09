Brasile: export carne aumenta del 12 per cento nei primi otto mesi del 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abrafrigo ha informato che il Brasile ha registrato ad agosto un nuovo record di esportazioni per il mese, con un totale di 191.141 tonnellate di carne (in natura e lavorate) esportate. Oltre la metà, 108mila tonnellate, sono state esportate in Cina. Il fatturato ad agosto ha raggiunto i 753,2 milioni di dollari, con un incremento del 19 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Nei primi otto mesi dell'anno il fatturato ha raggiunto i 5,4 miliardi di dollari, con un incremento del 23 per cento. (Brb)