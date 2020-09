Libano-Italia: Conte a Beirut ribadisce il sostegno e l’aiuto di Roma (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un’intervista concessa ad “Agenzia Nova”, l’ambasciatrice del Libano a Roma, Mira Daher, ha sottolineato la necessità di ricostruire Beirut, colpita da una devastante esplosione il 4 agosto scorso, rapidamente, prima dell’inverno. “Abbiamo bisogno di ricostruire Beirut in vista dell’arrivo dell’inverno”, ha dichiarato la diplomatica, ricordando che sono stati distrutti i quartieri più antichi della capitale libanese. La ricostruzione è importante anche per mantenere il ruolo del Libano in Medio Oriente, ha proseguito Daher. Per quanto riguarda la visita di Conte a Beirut, l’ambasciatrice ha commentato: “E’ stata molto apprezzata dal governo e dalla popolazione”. Si tratta di una visita che si inserisce in un quadro di collaborazione tra Roma e Beirut, ha aggiunto, ricordando le precedenti visite del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e della vice ministra degli Affari esteri, Emanuela Claudia Del Re. La visita “rassicura il Libano che l’Italia è al fianco del paese in questo momento difficile”, ha proseguito Daher, sottolineando che l’esplosione è avvenuta dopo le proteste scoppiate il 17 ottobre scorso e dopo la pandemia Covid-19, che avevano già avuto ripercussioni economiche e sociali. L’Italia “è conosciuta per gli aiuti al Libano e non ha mai abbandonato il Paese”, ha ribadito l’ambasciatrice, ricordando la pronta reazione del personale della missione Unifil nei momenti successivi all’esplosione. Daher ha evidenziato, infine, che la visita è avvenuta dopo un mese dall’esplosione, a testimonianza che l’Italia c’è, non soltanto nell’immediatezza dei fatti, ma anche nel lungo periodo. Dopo un’esplosione definita dalla diplomatica “apocalittica”, “non è mai abbastanza quello che si può fare”. (segue) (Mom)