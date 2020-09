Libano-Italia: Conte a Beirut ribadisce il sostegno e l’aiuto di Roma (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soldati italiani sono schierati in Libano da 38 anni, ma la storica presenza dell’Italia nel paese dei cedri non è radicata sono in ambito militare. Tocca anche, infatti, aspetti economici, sociali e culturali della popolazione libanese. Sono oltre 2.800 gli italiani in Libano registrati all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), a cui si aggiungono i circa 1.200 militari dell'Unifil. Il Libano è uno dei principali paesi beneficiari della cooperazione allo sviluppo dell’Italia, con un’ampia diversificazione dei settori: dal patrimonio archeologico alle infrastrutture per il trattamento delle acque reflue, dagli interventi a sostegno alle fasce vulnerabili della popolazione alla sanità, dalle scuole al lavoro a sostegno dei rifugiati siriani e ancor prima delle comunità palestinesi. Un intervento, quello dell’Italia, che è diffuso in tutto il territorio da Nord a Sud, passando per Beirut. La presenza commerciale italiana è ben radicata e copre tutti i settori, dai beni d’investimento a quelli di consumo ed intermedi. Il mercato locale non è rilevante per volume, ma dispone di un elevato grado di apertura a scambi e triangolazioni varie, nei segmenti qualitativamente alti, ed è anche piattaforma di lancio verso l’area mediorientale, mettendo al servizio le sue affinità con il mondo occidentale e i relativi sistemi industriali. (segue) (Mom)