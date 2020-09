Libano-Italia: Conte a Beirut ribadisce il sostegno e l’aiuto di Roma (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione finanziaria del Libano è da tempo oggetto di preoccupazione al livello internazionale. Il 7 marzo 2020 il governo ha annunciato che non rimborserà la tranche di 1,2 mld di dollari di obbligazioni in euro in scadenza. L’esecutivo ha inoltre annunciato che non procederà al pagamento delle successive tranche e che inizierà un processo di ristrutturazione del debito. Il Paese ha un debito di 90 miliardi di dollari, pari al 170 per cento del Prodotto interno lordo. Il 9 aprile il governo ha reso noto che stima il ricorso a un finanziamento esterno netto di 10-15 miliardi nei prossimi cinque anni per far fronte alla crisi finanziaria. Il 30 aprile il Governo ha approvato un piano di salvataggio con il quale ha formalmente richiesto l'intervento del Fondo monetario internazionale (Fmi) a fronte delle gravi condizioni economiche e finanziarie del Paese. I colloqui con l’Fmi, tuttavia, sono tuttora in corso. Le esportazioni italiane in Libano sono passate da 1,51 miliardi di euro nel 2017 a 1,38 miliardi di euro nel 2018 fino a 1,76 miliardi di euro nel 2019. Nel periodo maggio-giugno del 2019, secondo le elaborazioni dell’ambasciata d’Italia su dati dell’Agenzia Ice su fonte Istat, l’export si è fermato a 196,2 miliardi di euro, circa il 60 per cento meno rispetto allo stesso periodo dello 2019. Non vanno dimenticate, infine, le opportunità che potrebbero fornire le prospezioni di idrocarburi nel Mediterraneo. (Mom)