Energia: Francia, governo presenta piano di sviluppo per l'idrogeno

- Il governo francese ha presentato il suo progetto da 7 miliardi di euro per sviluppare nei prossimi dieci anni la filiera industriale di produzione dell'idrogeno decarbonizzato, che si inserisce all'interno del piano di rilancio economico da 100 miliardi di euro. "L'idrogeno è un'opportunità strategica per massificare e accelerare la decarbonizzazione dei settori e delle attività più difficili da decarbonizzare, in particolare nell'industria e nel trasporto", ha detto il ministro alla Transizione ecologica, Barbara Pompili, che ha presentato il progetto con il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire. Tra le priorità del governo ci sono le attività industriali, dove spesso si utilizza un idrogeno di origine fossile. A questo segue il settore dei mezzi di trasporto pesanti, come aerei, camion e treni. Le Maire a tal proposito ha specificato che entro il 2035 bisognerà avere un aereo "neutro in carbone e l'idrogeno è probabilmente l'opzione più promettente". La terza priorità riguarda la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo delle competenze, con l'obiettivo di generare tra i 50mila e i 150mila posti di lavoro. "Chiederemo delle controparti agli industriali e alle imprese. Non aiutiamo per niente, aiutiamo affinché ci sia lavoro, fabbriche, rilocalizzazione industriale", ha detto Le Maire.(Frp)