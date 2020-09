Sicurezza: Ciriani-Lollobrigida (Fd'I), Casellati e Fico intervengano su governo per audizione Gualtieri a Copasir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Camera e Senato intervengano sulla presidenza del Consiglio "affinché il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, svolga la sua audizione dinanzi al Copasir per illustrare le linee programmatiche e l'operato del proprio ministero in relazione alla sicurezza nazionale. Un'audizione che il Comitato parlamentare attende da oltre un anno, data in cui Gualtieri ha prestato giuramento in qualità di ministro della Repubblica". E' questa la richiesta - riferisce una nota Fd'I - che oggi, attraverso una lettera inviata ai presidenti Casellati e Fico, hanno ufficialmente presentato i capigruppo di Fratelli d'Italia di Senato e Camera, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. "Si tratta di un caso senza precedenti - spiegano i due esponenti di Fd'I - che inficia le attività del Copasir impegnato proprio nella attività di vigilanza sui temi della sicurezza nazionale nel comparto economico e finanziario. E tutto questo, peraltro, in un momento in cui questi temi sono al centro delle attività di Governo e Parlamento come dimostra la recente estensione della 'Golden power' ai settori finanziari, bancari e assicurativi". Mancata audizione che, perciò, pone il Copasir "all'oscuro di informazioni che potrebbero essere di grande importanza per le attività di controllo e tutela che gli sono propri". Da qui la richiesta ai presidenti di Camera e Senato di "un autorevole intervento" affinché si possa svolgere la tanto attesa e rimandata audizione. (Com)