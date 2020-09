© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati i colloqui tecnici tra Grecia e Turchia alla Nato per stabilire meccanismi di de-escalation militare per ridurre il rischio di incidenti nel Mediterraneo orientale. Questo quanto si apprende da un funzionario della Nato, che ha però rivelato come l'Alleanza non rilascerà commenti sui negoziati. (Beb)