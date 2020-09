© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragica storia di Colleferro con la morte "del povero Willy Monteiro offre dettagli sempre più squallidi. Penso che le parole della famiglia di Willy siano le uniche da sottolineare: vogliamo giustizia, non vendetta. Ma giustizia per Willy sia, davvero, senza sconti per nessuno". Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)