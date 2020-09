Violenza donne: Rossomando (Pd), più centri sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati confermano che sui centri antiviolenza c'è una tendenza positiva rispetto al passato in particolare per quanto riguarda la presenza sul territorio. Il finanziamento e di conseguenza la piena funzionalità di queste strutture ha una ricaduta sulla possibilità di sottrarre le donne alla violenza di genere". Lo ha detto in Aula la vicepresidente del Senato e senatrice del Pd, Anna Rossomando, nell'ambito della discussione della relazione della Commissione di inchiesta sul femminicidio sulla governance dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio. "In questo senso - ha aggiunto - la relazione illustrata dalla presidente Valente ci fornisce criteri di valutazione e strumenti per intervenire con ancora maggiore forza ed efficacia affinché le donne vittime di violenza abbiano gli strumenti per trovare quel senso di sé che la violenza di genere tende ad annullare". (Com)