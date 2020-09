Lombardia: Bolognini e De Corato, solidarietà ad agenti e ispettori agrediti durante sgombero case Aler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna ha aggredito e ferito alcuni ispettori Aler e agenti di Polizia e durante uno sgombero di un appartamento occupato illegalmente a Milano, in via Agostino Depretis 5. Nel commentare il fatto di cronaca, l'assessore regionale alle politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini, esprime la vicinanza istituzionale alle persone aggredite. "Massima solidarietà - afferma - agli agenti rimasti feriti e ai due ispettori di Aler Milano, rimasti coinvolti nell' episodio. Solo la loro freddezza e la grande professionalità ha consentito di evitare il peggio". "Non smetteremo mai - ha proseguito l'assessore - di ringraziare la Polizia di Stato e le Forze dell'Ordine per il loro impegno. Insieme agli ispettori di Aler, ogni giorno profondono sforzi e rischiano la vita per mantenere o ripristinare la legalità all'interno dei quartieri popolari. Non vogliamo fare nessuno sconto agli occupanti abusivi. Proseguiremo nel nostro impegno per affermare la legalità. È l'unica strada per permettere alle persone per bene che abitano nelle case popolari di vivere in tranquillità e far crescere i loro figli in sicurezza". "A breve - ha aggiunto Bolognini- verrà siglata l'intesa per un nuovo piano di sgomberi programmati con la Prefettura. I primi a chiedercelo sono proprio i cittadini che abitano nelle case popolari". Anche l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale Riccardo De Corato ha espresso solidarietà agli ispettori Aler e agli agenti di Polizia feriti. "Grazie all'impegno della Questura e della Prefettura di Milano - ha aggiunto l'assessore - si sta continuando sulla strada giusta, quella degli sgomberi, per ripristinare la legalità nei quartieri di edilizia popolare. Auspico una pena adeguata alla gravità del gesto".(Com)