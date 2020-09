Bolivia: elezioni, Ue invierà missione di esperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha deciso di schierare una missione rafforzata di esperti elettorali per le elezioni generali in Bolivia, fissate per il 18 ottobre. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). "L'organizzazione di elezioni autentiche e credibili è di fondamentale importanza per il popolo boliviano, che è pronto a riaffermare il proprio impegno nei confronti dei valori democratici e ripristinare la tanto necessaria stabilità del paese", ha dichiarato Borrell. "Nonostante il difficile contesto legato alla pandemia di Covid 19, che ci ha portato a sospendere o annullare lo spiegamento di alcune missioni di osservazione elettorale dell'Ue, continuiamo a stare al fianco della Bolivia", ha aggiunto. (segue) (Beb)