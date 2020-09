Bolivia: elezioni, Ue invierà missione di esperti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Seae ha spiegato che la missione tecnica sarà composta da 5-6 esperti che condurranno un'analisi completa del processo elettorale fino alla sua conclusione. La missione redigerà un rapporto che analizzerà lo svolgimento delle elezioni e fornirà una serie di raccomandazioni per migliorare le elezioni future. La relazione sarà resa pubblica al termine del processo. Il Seae ha ricordato che, oltre a questa missione, l'Unione europea fornisce un sostegno di 2 milioni di euro al Tribunale supremo elettorale (Tse) in Bolivia per garantire che le elezioni rispettino i principi internazionali per le elezioni democratiche. Inoltre, l'Unione europea sostiene, nell'ambito dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani e con un budget del valore di 600 mila euro, gli sforzi delle organizzazioni della società civile boliviana per condurre un'osservazione nazionale del processo. (segue) (Beb)