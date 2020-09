Scuola: Gallone (FI), Azzolina vive in un mondo tutto suo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandra Gallone, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, in una nota afferma: "stando a quanto abbiamo sentito oggi dalla viva voce del Ministro dell'Istruzione Azzolina, durante l'audizione in commissione, per la scuola va tutto bene, si ripartirà il 14 settembre ed è tutto in ordine, tutto a posto. Quello che non ci ha detto è chi è che lo dirà agli insegnanti precari, ai supplenti, agli insegnanti di sostegno, ai dipendenti degli uffici amministrativi, alle associazioni dei disabili, alle società del trasporto scuola bus e a tutte le scuole paritarie che hanno vissuto e continuano a patire il peso dell 'non' decisioni del suo dicastero. Azzolina - conclude - vive in un mondo tutto suo, il 14 settembre arriverà presto e sarà un disastro per la scuola italiana. E' ora che ne prenda atto anche lei".(com)