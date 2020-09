Libano: Del Col (Unifil), grato per visita Conte e per assistenza dopo esplosione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il force commander e head of mission della Missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil), generale Stefano Del Col, si è detto “grato per la visita del presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte”, nel Paese dei cedri e per “l’assistenza al Libano all’indomani dell’esplosione di Beirut e per il sostegno a Unifil con oltre mille peacekeeper all’interno della task force ItalAir”. Lo ha scritto l’alto ufficiale italiano su Twitter, pubblicando anche una foto con Conte. Del Col ha illustrato al presidente del Consiglio l’operato di Unifil volto a mantenere la stabilità permanente dal 2006.(Mom)