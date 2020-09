Infrastrutture: Iorio (M5s), stop a lavori per stazione radio base a Cerquette Grandi a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Assemblea capitolina è stata approvata una mozione per fermare i lavori inerenti all’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile nel Municipio XIV, così come richiesto dai cittadini residenti in località Cerquette Grandi. In un post su Facebook la consigliera M5s Donatella Iorio spiega: "Benché la mozione presentata da Fd'I possa ritenersi ormai largamente superata, perché questa amministrazione sta già da tempo lavorando sul tema e siamo ormai vicini alla sua soluzione, abbiamo deciso di esprimere in ogni caso parere favorevole perché riteniamo pienamente accoglibili le richieste mosse dai cittadini a cui abbiamo dato seguito con fatti concreti. A tal proposito - aggiunge Iorio - corre l’obbligo di ricordare quanto fatto finora: all’argomento avevamo già dedicato due sedute della commissione Urbanistica nel mese di luglio a margine delle quali avevamo provveduto a sollecitare l’assessorato e gli uffici del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica attraverso una nota urgente, con la quale, riportando il parere unanime della commissione, si chiedeva di intraprendere rapidamente l’iter di verifica dell’autorizzazione rilasciata attraverso il silenzio assenso. In seguito - aggiunge - ci siamo costantemente aggiornati sullo stato di avanzamento delle verifiche, avviate da parte degli uffici, e sugli esiti delle stesse verificando l’eventuale sussistenza di presupposti per procedere alla revoca dell’ autorizzazione, o al suo annullamento in autotutela. In queste ore per via Gavi si sta predisponendo la Dd di revoca dell’autorizzazione. Anche questa volta non ci interessano i meriti ma il raggiungimento di obiettivi che riteniamo giusti. L’importante è aver tutelato i cittadini, aver messo la loro salute prima di tutto. Colgo l’occasione - conclude Iorio - per ringraziare nuovamente i residenti di questa zona che hanno sollevato la questione perché hanno a cuore il territorio in cui vivono e sono sempre attenti a quanto succede". (Rer)