Bielorussia: Castaldo e Ferrara (M5s), interrogazione a Commissione su misure per far cessare violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una interrogazione alla Commissione europea per chiedere quali misure o sanzioni l'Ue intenda adottare per far cessare la violenza in Bielorussia e promuovere il rispetto dei diritti umani. E' quella che hanno presentato il vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s), e l'eurodeputata del M5s, Laura Ferrara. "La scomparsa di Maria Kolesnikova, una delle principali leader dell'opposizione bielorussa, è un fatto che non può essere ignorato o tollerato", hanno dichiarato. "A poche decine di chilometri dal confine europeo molti esponenti dei partiti di opposizione vengono arrestati, le proteste vengono represse con la violenza, vengono eseguiti arresti di massa e si negano i più elementari diritti civili", hanno scritto in una nota. "Abbiamo presentato una interrogazione alla Commissione europea nella quale chiediamo quali misure o sanzioni intenda adottare per far cessare tale violenza e promuovere il rispetto dei diritti umani da parte del governo bielorusso. Bisogna sollecitare con le armi della diplomazia nuove elezioni nel rispetto dei più elevati standard internazionali e liberare immediatamente tutte le persone detenute per motivi politici, arrestate sia prima sia dopo le elezioni presidenziali del 9 agosto. Kolesnikova deve ritornare libera", hanno concluso. (Beb)