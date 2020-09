Europa: Patamia (Maie), congresso all'inizio del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a rafforzarsi il Movimento associativo degli italiani all'estero (Maie) Europa, grazie a un network in continua crescita. Lo dichiara in una nota il segretario del Maie Europa, Francesco Patamia. "Persone qualificate - osserva Patamia -, da tempo a stretto contatto con la comunità italiana di appartenenza, coordinatori che vantano profili professionali e politici di tutto rispetto. Un tratto che li accomuna è certamente un passato speso tra gli italiani, per gli italiani, nelle Camere di commercio, nelle Associazioni di settore e all'interno deiComites. Alcuni non hanno esperienza politica ma hanno una solida base imprenditoriale che consente loro di traslare le nozioni di microeconomia nel campo macroeconomico della gestione della cosapubblica. Sono molto soddisfatto di avere un team al mio fianco di talecaratura". Patamia poi annuncia un appuntamento Maie nel Vecchio continente per l'inizio dell'anno 2021: "Lavoriamo per un congresso Maie Europa, mi piacerebbe che fosse a Bruxelles, cuore pulsante delle istituzioni europee e casa di molti italiani emigrati a partire dal secondo dopo guerra. Ci stiamo impegnando affinché il congresso possa avere luogo a gennaio-febbraio, in modo da poter discutere e pianificare le elezioni Comites 2021". (segue) (Com)