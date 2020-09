Omicidio Willy: Conte, scioccato da tragedia, moltiplicare sforzi perché figli crescano in culto rispetto persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La magistratura sta svolgendo le indagini e la giustizia farà sicuramente il suo corso. Confidiamo che si arrivi presto a condanne certe e severe", continua Conte per poi chiedersi: "Ma noi nel frattempo come reagiremo? Quali misure adotteremo? Diremo ai nostri figli di volgere la testa dall’altra parte ? Di non intervenire a sedare diverbi o a cercare di proteggere amici più deboli o in evidente difficoltà? Non credo possa essere questa la risposta, la strada da seguire. Dobbiamo piuttosto - conclude il premier - moltiplicare gli sforzi, in ogni sede e in ogni contesto, affinché i nostri figli crescano nel culto del rispetto della persona e rifuggano il mito della violenza e della sopraffazione". (Rin)