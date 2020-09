Sanità: Simeone (FI Lazio), passi avanti su legge per persone con disturbi specifici apprendimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, spiega che sul tema dell'infermiere di famiglia e sulla legge per le persone con disturbi specifici di apprendimento sono stati fatti passi in avanti. "Auspico da tempo il potenziamento dell'assistenza territoriale nella nostra regione - afferma Simeone in una nota -. L'introduzione della figura dell'infermiere di famiglia rappresenta un passaggio fondamentale che va nella direzione giusta. Proprio nel pomeriggio di oggi la commissione Sanità si è riunita in modalità telematica, per l'esame della proposta di legge 106, 'Disposizioni per la promozione dell'assistenza infermieristica familiare', stabilendo i termini per la presentazione delle proposte emendative, ovvero il 12 ottobre per gli emendamenti e il 19 ottobre per i subemendamenti. Il ruolo dell'infermiere di famiglia assume un aspetto rilevante nell'ambito del rafforzamento dei servizi sociosanitari. Penso al potenziamento dei servizi domiciliari e di prossimità e per le persone anziane. Allo stesso modo - prosegue Simeone - considero importante prestare grande attenzione per i bimbi affetti da disturbo dello spettro autistico. In tal senso sempre nella giornata odierna si è svolta un'audizione sul testo unificato delle proposte di legge 4 e 110 riguardante le 'Disposizioni in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento', nell'ambito della quale abbiamo ascoltato Enza Ancora e Genoveffa Lattanzio della Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (Sinpia), così come Pamela Bellanca e Antonella De Cunto dell'Associazione italiana terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (Aitne), nonché Stefania Cortese dell'Associazione tecnico-scientifica terapisti della neuro e psicomotricità dell'ètà evolutiva (Anupi). Il termine finale per la presentazione degli emendamenti al testo è il 14 settembre. Mi auguro - conclude - che l'iter per la nuova legge possa essere completato in tempi relativamente brevi". (Com)