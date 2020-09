Ex Ilva: Fim, Fiom, Uilm, stato agitazione e mobilitazione per sbloccare vertenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm tornano a chiedere "a poco più di due mesi dalla possibile riconsegna dell'ex gruppo Ilva da parte di ArcelorMittal, a seguito del pagamento di una esigua penale di 500 milioni se non si raggiungerà un accordo con il governo, una convocazione urgente da parte del Ministro Patuanelli non potendo accettare che il futuro dell'intero Gruppo Arcelor Mittal ex Ilva, resti senza una prospettiva certa". In questi mesi, scrivono in una nota, "abbiamo assistito a trattative fantasma tra azienda, governo, Invitalia, di cui non è mai stato dato atto ai lavoratori e alle Organizzazioni Sindacali. Si continua a ribadire che ci si confronta sull'accordo del 4 marzo che, nonostante le nostre richieste di poterne discutere o quantomeno conoscere i contenuti, resta per noi solo un titolo da nota stampa. Ribadiamo intanto che per noi, l'unico accordo dal quale si deve ripartire è quello del 6 settembre 2018: unico accordo in grado di rispondere alle prospettive industriali ed ambientali, degli stabilimenti di tutto il gruppo, per la realizzazione di un'acciaieria eco-compatibile e per dare una prospettiva ai lavoratori, a partire da coloro temporaneamente posti in Ilva in As di cui il governo e l'azienda oramai non parlano nemmeno: Fim, Fiom Uilm sono fermi a quell'accordo che garantisce tutti i lavoratori (zero esuberi), 10.700 lavoratori in Am Italy e la restante parte in Ilva amministrazione straordinaria fino al loro riassorbimento. Il governo e Arcelor Mittal chiariscano definitivamente cosa realmente comporti l'ingresso annunciato di Invitalia nella società e quali sono le prospettive di rilancio non solo del gruppo Arcelor Mittal in Italia ma dell'intera siderurgia". Le Segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm in accordo con le strutture territoriali e le Rsu "avviano lo stato di agitazione e la convocazione delle assemblee dei lavoratori in tutti i siti del gruppo, per realizzare le condizioni di una necessaria mobilitazione e sbloccare definitivamente la vertenza".Fim, Fiom, Uilm nazionali--(com)