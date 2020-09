Argentina: Standard & Poor's, paese ancora a rischio ma fuori dal default

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Standard & Poor's (S&P) ha migliorato la valutazione creditizia del debito sovrano a lungo termine dell'Argentina a seguito dell'accordo raggiunto con i creditori internazionali per la ristrutturazione di 66,2 miliardi del debito estero emesso sotto legislazione internazionale. Le emissioni argentine passano quindi da un rating Sd (default selettivo) ad un rating Ccc+, che viene assegnato ad emissioni comunque "a rischio" e che "dipendono da condizioni commerciali, finanziarie ed economiche favorevoli affinché il debitore adempia ai propri impegni finanziari sull'obbligazione". Secondo S&P, si legge in una nota dell'agenzia, l'accordo con i creditori rappresenta "un passo avanti" che offre al governo argentino "l'opportunità di articolare un piano sul lungo termine per affrontare le varie sfide macroeconomiche post-pandemiche, negoziare un nuovo programma con il Fondo monetario internazionale e lavorare per cancellare gli arretrati con il Club di Parigi". I principali parametri da correggere, afferma l'agenzia statunitense, sono "l'alta inflazione, la bassa crescita, gli squilibri di bilancio strutturali, le elevate esigenze di finanziamento e la pressione continua sui mercati dei cambi". (segue) (Abu)