Infrastrutture: Fd'I Roma, sarà sospeso procedimento stazione radio base a Cerquette Grandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità una mozione che chiede di verificare il procedimento di sospensione della realizzazione di una stazione radio base in località Cerquette Grandi nel Municipio XIV. In una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, consiglieri comunali, Rachele Mussolini della lista civica Con Giorgia, spiegano: "Il sito è fortemente contestato dai cittadini e hanno puntualmente segnalato alcune anomalie procedimentali che il dipartimento urbanistica ha confermato. In questo quadro l'espressione di un indirizzo politico di aula rappresenta un elemento importante a tutela della salute dei cittadini. Le antenne di telefonia sono equiparate a infrastrutture strategiche dalla norma ed è proprio per questo che Roma si è dotata di un regolamento in materia: il decisore pubblico deve infatti verificare che l'installazione di tali infrastrutture preveda una sintesi tra lo sviluppo tecnologico e la tutela della salute dei cittadini". (Com)