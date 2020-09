Regno Unito: Fitch certifica il crollo del Pil, stime annuali per il 2020 riviste al ribasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Fitch ha certificato il crollo del Pil britannico nel secondo trimestre del 2020, definendolo "uno dei crolli maggiori" tra le 20 economie analizzate nell'ultimo rapporto, pubblicato oggi. Fitch ha calcolato una perdita di punti del Pil stimabile al 20,4 per cento, un risultato di molto peggiore rispetto a quanto pronosticato a giugno (-14,8 per cento). Il crollo viene definito "simile" a quelli osservati in Francia e Spagna, ma secondo l'agenzia la perdita è stata esacerbata dalla lunghezza delle misure di quarantena, che nel caso britannico si sono inoltrate fino alla seconda metà di giugno. Tuttavia l'agenzia aggiunge nel suo report che si può notare un accenno di ripresa a partire da maggio, mentre a giugno il Pil era del 6,4 per cento superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nonostante questo accenno di ripresa, l'agenzia ha rivisto al ribasso le sue previsioni per il 2020 sull'economia britannica, passando da un precedentemente stimato -9 per cento al -11,5 per cento. Un'ulteriore considerazione viene fatta circa la disoccupazione, che Fitch stima sia quantificabile intorno all'8 per cento per la fine dell'anno, e rimanga stabile almeno fino alla metà del prossimo anno. (Rel)