Decreto Semplificazioni: Milanato (FI), settore appalti necessita di regole semplici

- La semplificazione normativa e burocratica è un obiettivo da perseguire con costanza, mediante non solo una diminuzione quantitativa di regole e processi, ma anche un loro miglioramento qualitativo e una razionalizzazione: è importante prestare attenzione non solo alle singole norme, ma guardare al sistema e ai processi nel loro complesso per evitare di appesantire decisioni e interventi con norme che finiscono per sovrapporsi. Così Lorena Milanato, deputata di Forza Italia, in aula a Montecitorio durante la discussione generale sul decreto Semplificazioni. “Sul punto, il settore degli appalti pubblici riveste un carattere strategico per l'economia del paese e, negli ultimi anni, è stato interessato da continue modifiche, creando incertezza negli operatori e rallentando l'azione amministrativa: alcuni istituti di rilievo strategico previsti dal Codice dei contratti pubblici, quali la qualificazione delle stazioni appaltanti e la digitalizzazione delle procedure, sono rimasti tutt'ora inattuati", ha detto, aggiungendo che un approccio parziale rischia di generare alcuni problemi interpretativi e di coordinamento. “Forza Italia ha sempre posto l'esigenza di affrontare una volta per tutte in modo sistematico la disciplina degli appalti, proponendo la sperimentazione di un nuovo modello di regole semplici, rapide ed efficaci, in grado di smontare subito e strutturalmente il castello di burocrazia costruito con il vigente Codice: siamo fortemente convinti che è il tempo di affrontare con decisione il capitolo ‘burocrazia’ tagliando i tempi lunghi e proponendo una vera e propria efficienza dell'infrastruttura della nostra Pubblica amministrazione”, ha concluso. (Rin)