Nato: generale Diella nuovo direttore della Divisione della cooperazione sulla sicurezza

- Presso il quartier generale della Nato, il generale di divisione dell’Esercito italiano, Francesco Diella, ha assunto l’incarico di direttore della divisione “cooperative security” dell’International military staff. Secondo quanto riferito in una nota, la divisione, retta per la prima volta da un generale italiano, è responsabile della cooperazione e del mantenimento dei contatti a livello militare con i Paesi che pur non appartenenti all’Alleanza Atlantica, instaurano o mantengono un rapporto di cooperazione e partenariato con la Nato. La responsabilità della Divisione retta dal generale Diella si allarga anche ai rapporti tra l’Alleanza e le organizzazioni internazionali (l’Onu, Ue, l’Unione Africana), nonché con le Organizzazioni non governative come la Croce rossa internazionale. Dopo aver affrontato le prime fasi dell’emergenza Covid in Italia da direttore del Policlinico militare Celio di Roma, il generale Diella – originario di Margherita di Savoia in Puglia - si trova oggi a gestire le relazioni della Nato con i 40 Paesi partner dell’Alleanza, in un momento particolarmente delicato delle relazioni internazionali. (Res)