Coronavirus: crescono i nuovi casi a fronte di più tamponi, 40 mila in più di ieri

- Sale in maniera lieve il numero di nuovi casi di Covid-19 su base quotidiana in Italia, anche se si registrano circa 40 mila tamponi in più rispetto alla rilevazione precedente. Nelle ultime 24 ore, come riportato dal ministero della Salute nel bollettino quotidiano, i nuovi positivi sono stati 1.370 contro i 1.108 di ieri, per un totale di 280.153 dall’inizio dell’epidemia. Sono, invece, 33.789 gli attualmente positivi nel nostro paese. Nelle ultime 24 ore si sono registrati dieci decessi, in calo rispetto ai dodici di ieri, che portano il totale a 35.563. Le Regioni più colpite sono Campania (249), Lombardia (271), Puglia (143), e Lazio (129). Meno di dieci casi si registrano invece in 7 regioni: Molise (3), Basilicata (8), Valle D'Aosta (5), Calabria (8), Umbria (7), Provincia autonoma di Bolzano (4), e Provincia autonoma di Trento (3). I pazienti in terapia intensiva ammontano a 143, uno in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono in crescita di 77 unità (1.760). Sono 31.886 le persone in isolamento domiciliare. Sono stati effettuati 92.403 tamponi, circa 40 mila in più rispetto a ieri quando erano stati 52.553. Quanto al numero dei dimessi-guariti, sono 210.801, 563 in più da ieri. (Rin)