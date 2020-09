Brasile: Banca centrale rivede al ribasso stima crescita Pil 2020 a - 5,31 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stima degli analisti di mercato riportata dalla Bc non è molto distante da quella pubblicata oggi dall'agenzia di rating statunitense Fitch, che ha portato la stima della crescita del Prodotto interno lordo (Pil) del Brasile nel 2020 al -5,8 per cento. Si tratta di una contrazione molto inferiore rispetto a quanto stimato nell'ultimo rilevamento di giugno (-7 per cento). La revisione al rialzo arriva alla luce dei dati del secondo trimestre, rivelatisi migliori delle attese, e dell'aspettativa di una costante e rapida riapertura dell'economia dopo lo stop imposto dalla pandemia del nuovo coronavirus. (segue) (Brb)