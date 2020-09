Coronavirus: ministero Istruzione, on line il bando per il sostegno alla piccola editoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse verranno ripartite tra i beneficiari nella misura pari all'1 per cento del fatturato dell'anno 2019, e comunque, in misura non superiore a 20 mila euro per ciascun beneficiario. Per presentare domanda è necessario avere sede legale in Italia; rientrare nella categoria di microimpresa autonoma, come definita dal decreto del ministro delle Attività produttive 18 aprile 2005; risultare iscritti alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura; aver pubblicato almeno 10 novità editoriali nel 2019; essere in regola con gli obblighi in materia di contribuzione previdenziale, fiscale, assicurativa e avere assenza di procedure fallimentari. (Com)