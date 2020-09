Ciad: sospese le attività di 12 media locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità per i media del Ciad ha decretato la chiusura di 12 testate giornalistiche, accusandole di infrangere le leggi in vigore. Lo riferisce la stampa locale, precisando che le autorità hanno sospeso le attività di cinque settimanali in lingua francese e di sette quotidiani arabi per un periodo di almeno tre mesi, contestando le qualifiche dei redattori. In particolare, le autorità hanno sostenuto che il personale impiegato non avesse ricevuto una formazione di giornalismo né istruzione superiore per almeno tre anni. La chiusura delle riviste è stata condannata dalla Lega dei diritti umani del Ciad, criticando la sospensione come una "vergogna" per il Paese. (Res)