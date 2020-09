Lombardia: Grimoldi (Lega), Grazie al Pd, con ennesima figuraccia su sfiducia a Fontana governeremo altri 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivolgo un sentito ringraziamento al Pd lombardo per aver presentato l'ennesima strumentale e insensata mozione di sfiducia al governatore Fontana, grazie al Partito democratico e ai suoi vertici regionali per la loro assoluta incapacità di visione politica che ci auguriamo prosegua per assicurare al centrodestra altri trent'anni di vittorie in Lombardia". Lo dichiara in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. "Grazie al PD lombardo - rimarca Grimoldi - perché ogni volta che presentano queste mozioni perdono pezzi, fanno figuracce e dimostrano la loro totale mancanza di argomenti politici. Il Pd in Lombardia si avvia a fare come i loro alleati Cinque Stelle: quelli che politicamente non esistono più".(Com)