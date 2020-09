Lombardia: Gelmini (FI), mozione sfiducia contro fontana boomerang per opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione di sfiducia contro il governatore Fontana più che qualificare la maggioranza (che si è confermata solidissima), descrive invece efficacemente l'opposizione in Regione Lombardia. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "I consiglieri a 5 Stelle che si sono presentati con gli scatoloni, quelli di sinistra con la mascherina con lo slogan: una patetica e inutile pagliacciata, buona solo per rinfocolare gli animi. Un boomerang per le opposizioni: la giunta Fontana va avanti ed è un bene per i lombardi", aggiunge. (Rin)