Energia: prezzo del petrolio greggio ai minimi dallo scorso giugno

- I prezzi del petrolio hanno registrato oggi un calo di più del 5 per cento, raggiungendo il livello più basso dallo scorso 25 giugno, e il greggio Brent ha toccato i 39,83 dollari al barile. Lo riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Il calo è dovuto alla preoccupazione per un possibile calo della domanda di greggio, mentre in tutto il mondo aumentano i contagi da coronavirus. Le quotazioni del greggio West Texas Intermediate (Wti) hanno invece toccato il valore di 36,78 dollari al barile, perdendo 2,99 dollari e il 7,5 per cento. Il Brent è calato lunedì dopo che la compagnia saudita Aramco ha abbassato i prezzi di vendita del suo greggio Arab Light per ottobre, il che indicherebbe che la domanda di petrolio è destinata a subire l’influenza della crescita dei casi di Covid-19 nel mondo. (Nys)