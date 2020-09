© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme ai ragazzi di Paliano abbiamo organizzato per mercoledì 9 settembre una fiaccolata in ricordo del nostro amato Willy". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Paliano Domenico Alfieri. "L’appuntamento è alle ore 21 presso piazza XVII Martiri (Municipio). È obbligatorio l’uso della mascherina". (Com)