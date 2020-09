Ue-Angola: conclusa quinta riunione ministeriale, focus su commercio, pace e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi la quinta riunione ministeriale Ue-Angola, organizzata nel quadro del programma congiunto Ue-Angola per il futuro (Jwf). La riunione, che si è svolta in videoconferenza, è stata co-presieduta dall'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell Fontelles, e dal ministro degli Esteri angolano, Tete Antonio. All'incontro, come riferito in una nota della Commissione Ue, hanno partecipato anche il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, il ministro dell'Industria e del commercio angolano, Victor Fernandes, e il Sottosegretario di Stato all'economia Mario Caetano. I colloqui hanno riguardato un ampio spettro di questioni politiche e di sicurezza, nonché uno scambio sull'impatto e la risposta alla pandemia di Covid-19 e sull'ulteriore rafforzamento della cooperazione bilaterale, delle relazioni commerciali e della cooperazione nei forum multilaterali. Le due parti hanno inoltre espresso la loro soddisfazione per il Jwf, che rimane rilevante per un partenariato più approfondito e sensibile alla necessità di affrontare insieme le sfide esistenti e future. (segue) (Beb)