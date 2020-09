Ue-Angola: conclusa quinta riunione ministeriale, focus su commercio, pace e sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due parti si sono quindi impegnate ad aumentare la portata della loro collaborazione nei settori della pace e della sicurezza, oltre a scambiare opinioni sulla situazione regionale nell'Africa centrale e meridionale, rilevando l'importante ruolo svolto dall'Angola nella Comunità per lo sviluppo dell'Africa meridionale (Sadc), nella Conferenza internazionale sui Grandi laghi (Icglr) e nella cooperazione nel Golfo di Guinea. Tra i vari temi affrontati c’è stato poi il processo di pace nella Repubblica Centrafricana, con particolare attenzione alle azioni per prevenire e mitigare i conflitti e per affrontare le cause profonde dell'instabilità nella regione. Le due parti hanno avuto inoltre una prima discussione su diverse aree di interesse per una possibile cooperazione strutturata Ue-Angola nel campo della sicurezza e della difesa, aprendo alla possibilità di stabilire un partenariato in materia. Le due parti, prosegue la nota, esploreranno nuove strade per un'ulteriore cooperazione congiunta a sostegno dell'architettura di Yaoundé per la sicurezza marittima nel Golfo di Guinea e della potenziale partecipazione dell'Angola alle missioni o operazioni della politica di sicurezza e difesa comune (Psdc) dell'Ue. L'Unione europea e l'Angola hanno quindi sottolineato l'importanza del prossimo vertice Ue-Africa per definire un'agenda ambiziosa per il futuro con priorità strategiche comuni. A tale riguardo, l'Ue ha aggiornato l'Angola sulle proposte avanzate nella sua comunicazione congiunta "Verso una strategia globale con l'Africa", con un focus particolare sugli investimenti e i posti di lavoro sostenibili collegati alla transizione verde e alla trasformazione digitale, oltre che sulla governance, la pace e la sicurezza. (segue) (Beb)