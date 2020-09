Ue-Angola: conclusa quinta riunione ministeriale, focus su commercio, pace e sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrambe le parti hanno sottolineato la loro adesione alla promozione e alla protezione del sistema multilaterale basato sulle regole internazionali e hanno ribadito il loro impegno nella riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e nel fare i loro migliori sforzi per una dodicesima conferenza ministeriale dell'Omc (MC12) di successo. Quanto alla lotta contro il Covid-19, le parti hanno sottolineato l'importanza di una ripresa economica sostenibile dal punto di vista ambientale e hanno discusso le opzioni per un'azione concertata per affrontare le conseguenze socioeconomiche della pandemia, così come le implicazioni per la pace e la sicurezza. L'Ue e l'Angola hanno confermato il loro reciproco impegno a sostenere l'appello del segretario generale delle Nazioni Unite a "ricostruire meglio" investendo in società sostenibili e resilienti, ribadendo i principi sanciti dall' Agenda 2030 e dall'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. L’Ue ha quindi annunciato la preparazione di un nuovo pacchetto di aiuti fino a 20 milioni di euro per sostenere la risposta socioeconomica al Covid-19 dell'Angola, di cui 10 milioni di euro già mobilitati nell'ambito dei programmi esistenti per rendere disponibili forniture sanitarie di emergenza, fornire assistenza umanitaria alle popolazioni in condizioni di insicurezza alimentare, fornire servizi alle persone colpite dallo stato di emergenza e contribuire alla ricerca su cibo e sicurezza nutrizionale dei più vulnerabili. (Beb)