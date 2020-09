Libano: Tripodi (FI), Italia ritrovi centralità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia deve necessariamente ritrovare centralità internazionale. Lo dobbiamo in primis alla nostra storia caratterizzata da antichi rapporti diplomatici e commerciali, che ci legano ai partner del Mediterraneo Libano tra tutti, e in secondo luogo al crescente attivismo di altri partner europei. Lo dichiara Maria Tripodi, capogruppo di Forza Italia in Commissione Difesa a Montecitorio. "Auspico che il Governo dopo i tragici fatti del 4 agosto oltre l'apprezzabile vicinanza dimostrata prima con l' "Operazione Umanitaria Emergenza Cedri" e successivamente con le visita del Ministro Guerini e oggi del Premier Conte, avvii con il Libano un rafforzamento concreto delle nostre relazioni. Fondamentali per la stabilità anche dell'area. L'Italia deve tornare protagonista sullo scenario globale partendo proprio dal mediterraneo", conclude. (Rin)