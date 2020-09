Usa: “Forbes”, il patrimonio personale di Trump in calo di 600 milioni di dollari in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le spese legali legate all’impeachment e l’impatto devastante della pandemia di coronavirus sul settore immobiliare, il patrimonio netto del presidente statunitense Donald Trump si è ridotto di 600 milioni di dollari nel corso dell’ultimo anno. Lo scrive oggi la rivista “Forbes”. La crisi in corso ha infatti colpito i settori nei quali Trump ha i propri maggiori investimenti: il valore dei grattacieli per uffici è crollato assieme a quello degli hotel, in particolare nelle grandi città. Almeno metà dei danni economici subiti dal presidente Usa è legato al calo del valore del portafoglio immobiliare a New York, dal quale dipende circa metà della ricchezza complessiva dei Trump. Per esempio, il valore della Trump Tower è stimato oggi a 167 milioni di dollari, 70 milioni in meno rispetto al settembre del 2019. Il Doral golf resort, in Florida, avrebbe perso ben l’80 per cento del suo valore nel giro di un anno. Secondo “Forbes”, il patrimonio netto del capo della Casa Bianca è ora pari a 2,5 miliardi di dollari, cifra che rende il presidente statunitense il 339mo uomo più ricco degli Stati Uniti d’America, in calo di 64 posizioni rispetto a un anno fa. (Nys)