Egitto: ministro Istruzione, esami scuole superiori saranno in formato elettronico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto ha cambiato la modalità di svolgimento e la struttura degli esami finali delle scuole superiori in Egitto, note anche come “al thanwiya al amma” (secondarie generali), che nel prossimo anno scolastico avranno luogo in forma elettronica. Lo ha affermato il ministro dell’Istruzione del Cairo, Tarek Shawki, in una conferenza stampa trasmessa in televisione. L’esame è considerato un sistema molto duro, che oltre a determinare il futuro degli studenti causa grande preoccupazione negli alunni e nelle loro famiglie. “Gli esami saranno a scelta multipla: vero o falso”, ha annunciato il ministro Shawki, affermando che “nella prossima sessione non ci saranno elementi umani, né nello stabilire le domande né nel correggerle”. Secondo Shawki “ci saranno quattro campioni diversi dello stesso esame da distribuire fra gli studenti, così da evitare che sia diffuso o copiato”. Il ministro ha poi aggiunto che “uno studente potrà chiede di ripetere un esame sostenuto in una certa materia, in modo da migliorare i propri voti”. (Cae)